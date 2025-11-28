Intel будет выпускать процессоры для Apple

Intel Foundry, судя по всему, близка к прорыву со своим техпроцессом 18A-P — известный аналитик прогнозирует, что Apple намерена использовать эту архитектуру для своих самых бюджетных чипов в линейках MacBook и iPad. Intel активно добивается сотрудничества со сторонними компаниями в рамках своего производственного подразделения, делая особый упор на техпроцессах вроде 18A и его ответвлений. Уже известно, что несколько внешних клиентов тестируют инженерные комплекты для 18A, и, по анализу Минг-Чи Куо, Apple может стать ключевым заказчиком. По его данным, компания из Купертино действительно движется к внедрению 18A-P для будущих процессоров, которые будут устанавливаться в доступные модели MacBook и iPad — ранние версии комплектов разработки этого техпроцесса выглядят достаточно многообещающе.

По текущим планам Intel должна начать поставки самого младшего процессора линейки M, созданного на базе техпроцесса 18AP, уже во втором–третьем квартале 2027 года. Однако реальная дата запуска будет зависеть от того, как пройдёт работа после получения финальных версий кристаллов. Важно понимать, что внешнее сотрудничество Apple с Intel пока нельзя считать полностью подтверждённым — решение будет зависеть от результатов поздних этапов тестирования. С другой стороны, это отличный шаг вперёд для компании, которая за прошлые два года растеряла множество крупных клиентов и была вынуждена сокращать штат сотрудников буквально десятками тысяч.
Intel представит новые процессоры 5 января…
Intel официально объявила, что представит линейку процессоров Panther Lake в первую неделю января — презе…
Intel Raptor Lake подорожали на 10-20%…
Из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на последние процессоры Intel пользователи всё чаще выбирают п…
AMD не боится союза NVIDIA и Intel…
Соглашение между Intel и NVIDIA стало громким событием не только в индустриальном, но и в потребительском…
Intel сделает новый мобильные чипы более энергоэффективными…
Появились первые подробности о грядущем поколении процессоров Intel Panther Lake, и, судя по ранним данны…
Слит список процессоров Intel Panther Lake…
Согласно последним утечкам, первая партия процессоров Intel Panther Lake будет включать двенадцать моделе…
Представлен мини-ПК Machenike Mini GTS на Core Ultra 9 285H…
Компания Machenike пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini GTS, которая основана на 16-ядерном п…
Qualcomm Snapdragon X Elite может работать на 40 Вт…
Преемник Snapdragon X Elite был представлен в конце сентября, а теперь Qualcomm раскрыла дополнительные п…
AMD представила процессор Ryzen 5 5600F…
Ситуация с серией «F», то есть процессоры без графической подсистемы, в линейках до AM5 выглядит странно,…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor