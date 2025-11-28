Intel будет выпускать процессоры для Apple

Intel Foundry, судя по всему, близка к прорыву со своим техпроцессом 18A-P — известный аналитик прогнозирует, что Apple намерена использовать эту архитектуру для своих самых бюджетных чипов в линейках MacBook и iPad. Intel активно добивается сотрудничества со сторонними компаниями в рамках своего производственного подразделения, делая особый упор на техпроцессах вроде 18A и его ответвлений. Уже известно, что несколько внешних клиентов тестируют инженерные комплекты для 18A, и, по анализу Минг-Чи Куо, Apple может стать ключевым заказчиком. По его данным, компания из Купертино действительно движется к внедрению 18A-P для будущих процессоров, которые будут устанавливаться в доступные модели MacBook и iPad — ранние версии комплектов разработки этого техпроцесса выглядят достаточно многообещающе.

По текущим планам Intel должна начать поставки самого младшего процессора линейки M, созданного на базе техпроцесса 18AP, уже во втором–третьем квартале 2027 года. Однако реальная дата запуска будет зависеть от того, как пройдёт работа после получения финальных версий кристаллов. Важно понимать, что внешнее сотрудничество Apple с Intel пока нельзя считать полностью подтверждённым — решение будет зависеть от результатов поздних этапов тестирования. С другой стороны, это отличный шаг вперёд для компании, которая за прошлые два года растеряла множество крупных клиентов и была вынуждена сокращать штат сотрудников буквально десятками тысяч.