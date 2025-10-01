Snapdragon X2 Elite Extreme проиграл графике Apple M4

Линейка процессоров Apple M4 получила ещё одну победу над Snapdragon X2 Elite Extreme. Ранее старшая модель M4 Max обошла флагманский процессор Qualcomm в Cinebench 2024 по результатам однопоточных и многопоточных тестов, а теперь более скромный M4 Pro уверенно лидирует в графических нагрузках. В двух синтетических бенчмарках «середнячок» Apple Silicon оказался быстрее до сорока пяти процентов. В тестах использовалась плата Qualcomm Reference Design с 48 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X. Она сравнивалась с различными процессорами и системами на кристалле, однако особый интерес представляет именно противостояние с M4 Pro, поскольку оба решения относятся к категории ARM-процессоров. Если встроенная графика Snapdragon X2 Elite Extreme справляется с решениями Intel и AMD, то повторить такой результат в сравнении с Apple уже не удаётся.

Издание ComputerBase протестировало устройства в двух синтетических графических тестах — 3DMark Steel Nomad Light Unlimited и 3DMark Solar Bar Unlimited. Результаты показали, что 20-ядерный графический процессор M4 Pro опережает соперника до 45,7%. Причём спецификации флагманского процессора Qualcomm пока не раскрыты, но эталонная плата намекает на работу на повышенных частотах и с более высоким лимитом энергопотребления. Чаще всего это значит, что серийные модели чипа, которые появятся в ноутбуках в первой половине 2026 года, будут демонстрировать ещё более низкие показатели производительности.
