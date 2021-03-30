Производство чипов Samsung в Техасе вернулось к нормальному уровню

Samsung Electronics заявила, что производство микросхем на заводе компании в Остине в Техасе, США, вернулось почти к нормальному уровню по сравнению с прошлой неделей.

Южнокорейский технологический гигант Samsung и другие производители микросхем с производственными мощностями в регионе столкнулись с остановками из-за волны холода, обрушившейся на этот район в прошлом месяце. Эти сбои также повлияли на мировую отрасль контрактного производства микросхем, которая в настоящее время борется с серьезным дефицитом производственных мощностей.

В настоящее время мир сталкивается с серьезной нехваткой поставок микросхем, поскольку у различных контрактных производителей микросхем производственные мощности работают на полную мощность. Нехватка полупроводников также затронула ряд отраслей, например, автомобильную промышленность, при этом некоторым компаниям пришлось полностью прекратить производство из-за нехватки микросхем.