Project Scarlett поддерживает аксессуары от Xbox One

Представители компании Microsoft официально сообщили, что все аксессуары от Xbox One будут работать и с новой приставкой Project Scarlett, которую показали на Е3 2019. Точнее, новую приставку никто толком и не анонсировал, просто разработчики рассказали о новых возможностях продукта, о характеристиках и прочих тонкостях. Например, Project Scarlett будет поддерживать 8К разрешение и частоту кадров до 120 Гц. Это очень круто на самом деле и если игры будут поддерживать такую частоту, то в те же шутеры играть будет намного приятнее. Теперь же авторы проекта подтвердили, что новая приставка будет вполне корректно работать с аксессуарами от предыдущего поколения приставок. Это очень круто, ведь вам не нужно будет докупать геймпады, например.