Прототип контроллера Microsoft X-Rings VR Microsoft Research продемонстрировала новый контроллер виртуальной реальности X-Rings, в котором используется адаптивная конструкция формы с использованием четырех расширяемых колец с приводом и емкостными датчиками для имитации прикосновения, захвата и способности деформировать объекты в виртуальных средах. Microsoft Research продемонстрировала новый контроллер виртуальной реальности X-Rings, в котором используется адаптивная конструкция формы с использованием четырех расширяемых колец с приводом и емкостными датчиками для имитации прикосновения, захвата и способности деформировать объекты в виртуальных средах. Изменение формы с помощью контроллера VR занимает менее 100 миллисекунд или эквивалент 9 кадров с частотой 90 Гц. Посмотрите демонстрационное Изменение формы с помощью контроллера VR занимает менее 100 миллисекунд или эквивалент 9 кадров с частотой 90 Гц. Посмотрите демонстрационное видео , чтобы узнать больше о контроллере X-Rings VR, разработанном исследовательской группой Microsoft. X-Rings - это новый контроллер с круговым обзором на 360 градусов для виртуальной реальности, который отображает объекты в 3D и реагирует на прикладываемые пользователем прикосновения и силу захвата. Устройство крепится к ладони, позволяя пальцам свободно устанавливать и прерывать контакт с устройством. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 13:15 . Продукт - Microsoft X-Rings VR Комментарии и отзывы Microsoft X-Rings VR

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