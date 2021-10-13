Прототип контроллера Microsoft X-Rings VR

Изменение формы с помощью контроллера VR занимает менее 100 миллисекунд или эквивалент 9 кадров с частотой 90 Гц. Посмотрите демонстрационное видео , чтобы узнать больше о контроллере X-Rings VR, разработанном исследовательской группой Microsoft. X-Rings - это новый контроллер с круговым обзором на 360 градусов для виртуальной реальности, который отображает объекты в 3D и реагирует на прикладываемые пользователем прикосновения и силу захвата. Устройство крепится к ладони, позволяя пальцам свободно устанавливать и прерывать контакт с устройством.