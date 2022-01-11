Прозрачный мобильный игровой геймпад Mad Catz CAT 9

На этой неделе компания Mad Catz представила ряд новых игровых аксессуаров, среди них новый прозрачный мобильный игровой геймпад Mad Catz CAT 9. Прозрачный контроллер CAT 9 от Mad Catz был разработан, чтобы предоставить геймерам идеальный мобильный игровой опыт. Mad Catz CAT 9 можно подключить к Android, ПК, Nintendo Switch, Apple iPhone или iPad. Контроллер имеет быстрое подключение через Bluetooth, 6-осевой датчик движения, двойной эффект вибрации, турбо-режим, программируемые кнопки макросов на устройстве и RGB-подсветку которую можно настраивать под себя.