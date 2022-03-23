Пушистые контроллеры Xbox Sonic the Hedgehog 2

Microsoft и Paramount Pictures объединились для создания контроллеров в честь премьеры нового фильма Sonic the Hedgehog 2, а также создали уникальную черную консоль Xbox Series S с золотым портальным кольцом, сияющим на поверхности, и рельефным логотипом Sonic the Hedgehog 2.

Пушистые контроллеры Xbox не доступны для покупки, но их можно выиграть. Для входа необходимо выполнить все следующие действия: Войдите в свою официально зарегистрированную учетную запись Twitter и посетите https://www.twitter.com/xbox/, чтобы стать подписчиком @xbox и сделайте репост рекламного поста и добавьте хэштег #XboxSonic2Sweepstakes.

Чтобы принять участие, в настройках учетной записи Twitter для вашей записи должно быть установлено значение «незащищенный» или «общедоступный». Если ваша учетная запись Twitter является частной, ваша запись не будет допущена. Платформа Twitter станет официальной площадкой розыгрыша.