Puma перезапустила модель «умных» ретро-кроссовок 1986 года

Компания Puma решила перезапустить кроссовки RS-Computer в прежнем дизайне. В 1986 году первые «умные» кроссовки подсчитывали количество шагов, сожженные калории, время и расстояние при помощи встроенного в кроссовок чипа. Чтобы использовать эти данные, обувь нужно было подсоединить кабелем к компьютерам Apple IIe, Commodore 64/128 или IBM PC Computer.

Новые RS-Computer передают данные не по кабелю, а через Bluetooth, а посмотреть информацию можно через приложение RS-Computer Shoe. Оно имитирует интерфейс старых компьютеров при помощи 8-битной графики. Кроссовки могут хранить данные 30 дней.

Обновленная версия сохраняет внешний вид оригинала, но добавляет новые функции, такие как трехосевой акселерометр, светодиодные индикаторы, USB-порт для зарядки и Bluetooth для беспроводного подключения к телефону телефона. Всего Puma выпустит 86 пар.