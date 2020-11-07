QNAP Systems выпустила роутер QHora-301W с Wi-FI 6 и двумя портами 10 GbE

Лидер в области сетей и хранения компания QNAP, выпустила роутер глобальной сети QHora-301W с Wi-FI 6 и двумя портами 10 GbE.

QNAP QHora-301W обеспечивает удаленную многосайтовую VPN, а также расширенные функции безопасности. Роутер оснащен процессором Qualcomm с частотой 2,20 ГГц и 1 ГБ ОЗУ. Беспроводная сеть Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает скорость передачи до 3600 мб/с и позволяет подключать больше клиентов к сети.

Два LAN-порта позволяют создать высокоскоростную локальную сеть. QHora-301W обеспечивает топологию Mesh VPN через QuWAN, обеспечивая надежную сетевую инфраструктуру для цифровой передачи.

QNAP QHora-301W создан для IT-инфраструктуры и офисов.