QNAP представил сетевое хранилище малой глубины TS-435XeU

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий новатор в области компьютерных, сетевых устройств и систем хранения данных, сегодня выпустила новый NAS TS-435XeU с 4 отсеками, в котором используется четырехъядерный процессор Marvell OCTEON TX2 CN9131 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Благодаря компактному корпусу малой глубины высотой 1U TS-435XeU можно легко установить в небольших серверных шкафах или в местах с большим количеством кабелей. NAS начального уровня, сочетающий в себе стоимость и производительность, TS-435XeU включает в себя два порта 10GbE и два порта 2,5GbE, два слота для твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen 3 NVMe, масштабируемость хранилища и долгожданные функции для бизнеса и мультимедиа.

TS-435XeU в стандартной комплектации оснащен четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и 4 ГБ памяти DDR4 (с возможностью расширения до 32 ГБ). Встроенные два порта 10GbE и два порта 2,5GbE помогают оптимизировать рабочие процессы для передачи больших объемов файлов, высокоскоростного резервного копирования/восстановления и передачи мультимедиа, а также поддерживают объединение портов и балансировку нагрузки для повышения производительности и надежности. С двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 NVMe пользователи могут устанавливать твердотельные накопители (продаются отдельно) в TS-435XeU и включать кэширование для повышения производительности приложений и сокращения задержек или использовать автоматическое многоуровневое распределение Qtier для максимального использования и эффективности хранилища.