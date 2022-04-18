QNAP представил сетевое хранилище малой глубины TS-435XeU

TS-435XeU в стандартной комплектации оснащен четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и 4 ГБ памяти DDR4 (с возможностью расширения до 32 ГБ). Встроенные два порта 10GbE и два порта 2,5GbE помогают оптимизировать рабочие процессы для передачи больших объемов файлов, высокоскоростного резервного копирования/восстановления и передачи мультимедиа, а также поддерживают объединение портов и балансировку нагрузки для повышения производительности и надежности. С двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 NVMe пользователи могут устанавливать твердотельные накопители (продаются отдельно) в TS-435XeU и включать кэширование для повышения производительности приложений и сокращения задержек или использовать автоматическое многоуровневое распределение Qtier для максимального использования и эффективности хранилища.