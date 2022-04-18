QNAP представил сетевое хранилище малой глубины TS-435XeU

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий новатор в области компьютерных, сетевых устройств и систем хранения данных, сегодня выпустила новый NAS TS-435XeU с 4 отсеками, в котором используется четырехъядерный процессор Marvell OCTEON TX2 CN9131 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Благодаря компактному корпусу малой глубины высотой 1U TS-435XeU можно легко установить в небольших серверных шкафах или в местах с большим количеством кабелей. NAS начального уровня, сочетающий в себе стоимость и производительность, TS-435XeU включает в себя два порта 10GbE и два порта 2,5GbE, два слота для твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen 3 NVMe, масштабируемость хранилища и долгожданные функции для бизнеса и мультимедиа.

TS-435XeU в стандартной комплектации оснащен четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и 4 ГБ памяти DDR4 (с возможностью расширения до 32 ГБ). Встроенные два порта 10GbE и два порта 2,5GbE помогают оптимизировать рабочие процессы для передачи больших объемов файлов, высокоскоростного резервного копирования/восстановления и передачи мультимедиа, а также поддерживают объединение портов и балансировку нагрузки для повышения производительности и надежности. С двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 NVMe пользователи могут устанавливать твердотельные накопители (продаются отдельно) в TS-435XeU и включать кэширование для повышения производительности приложений и сокращения задержек или использовать автоматическое многоуровневое распределение Qtier для максимального использования и эффективности хранилища.
Автономная VR-гарнитура Simula One на базе процессора Intel …
Автономная VR-гарнитура Simula One на базе процессора Intel Сегодня была анонсирована автономная VR-гарнитура Simula One на базе мощного процессора Intel i7. Simula …
GIGABYTE сотрудничает с Canonical для сертификации серверов …
GIGABYTE сотрудничает с Canonical для сертификации серверов GIGABYTE Technology, лидер отрасли в области высокопроизводительных серверов и рабочих станций, сегодня о…
Безвентиляторный мини-ПК Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porc…
Безвентиляторный мини-ПК Simply NUC 11 Pro Chimney Rock PorcSimply NUC представил новый безвентиляторный мини-ПК Simply NUC 11 Pro Chimney Rock Porcooline. Линейка м…
Samsung сотрудничает с Nifty Gateway для разработки платформ…
Samsung сотрудничает с Nifty Gateway для разработки платформSamsung планирует покорить волну невзаимозаменяемых токенов (NFT), представив проводник на основе экрана …
Представлена док-станция Dockmule Thunderbolt 3…
Представлена док-станция Dockmule Thunderbolt 3Dockmule — универсальная док-станция Thunderbolt 3, оснащенная внутренним хранилищем SSD, позволяющим быс…
Этим летом Disney+ станет доступен во многих странах…
Этим летом Disney+ станет доступен во многих странахКомпания сообщила, что этим летом Disney+, платформа потокового видео, расширится до более чем 50 новых с…
NVIDIA открывает NVLink для пользовательской интеграции Sili…
NVIDIA открывает NVLink для пользовательской интеграции SiliNVIDIA сегодня анонсировала NVIDIA NVLink-C2C, сверхбыстрое соединение между чипами и кристаллами, которо…
Чиновники Евро Союза не видят проблемы в том, что Meta закро…
Чиновники Евро Союза не видят проблемы в том, что Meta закроMeta представила отчет, в котором предупредила, что может закрыть свои сервисы Facebook и Instagram в Евр…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor