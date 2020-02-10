QNAP представил сетевое хранилище

Новая модель ES2486dc компании QNAP - это первый флеш-накопитель, оснащенный двумя контроллерами с процессорами Intel Xeon D-2142IT и восемью слотами RDIMM, которые обеспечивают пропускную способность 512 Гб.

Хранилище позволяет увеличить общую емкость хранилища до 1 петабайта. 24 дисковых отсека формата 2,5″ с возможностью горячей замены предназначены для установки флеш-накопителей с интерфейсом SAS 12 Гбит/с.

Хранилище поддерживает сетевые карты 10GbE/25GbE/40GbE для поддержки программ с виртуализацией. ES2486dc использует адаптер QDA-SA3 который позволяет установить твердотельные накопители SATA 6 Гбит/с.

ES2486dc использует операционную систему QES. Она поддерживает функцию сжатия данных, для увеличения срока службы SSD. Хранилище предлагает удаленное резервное копирование и аварийное восстановление данных.