QNAP представила доступный 16-портовый управляемый коммутатор уровня 2 SFP28

Хотя в наши дни большинство людей используют Wi-Fi для подключения к сети, бывают случаи, когда требуется проводное подключение, например, для передачи больших файлов и резервного копирования. Тем не менее, QNAP решила, что 10 Гбит/с - это уже мало и поэтому компания представила 16-портовый коммутатор SFP28 для еще более высоких скоростей LAN.

Комбинированная коммутационная способность QSW-M5216-1T составляет 820 Гбит/с, а все порты SFP28 25 Гбит / с обратно совместимы с сетевыми картами на базе SFP + 10 Гбит / с. Также имеется один порт RJ45 с поддержкой нескольких гигабайт со скоростью от 100 Мбит / с до 10 Гбит / с, плюс порт управления 1 Гбит / с, а также последовательный порт на задней панели для управления. QSW-M5216-1T также может объединять четыре порта в канал с пропускной способностью 100 Гбит / с в сочетании с сетевой картой QNAP QXG-100G2SF-E810 с поддержкой 100 Гбит / с.

QNAP заявляет о максимальной потребляемой мощности 35 Вт, так что он больше не будет звучать как реактивный двигатель при использовании.