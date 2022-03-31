QNAP представила новую платформу NAS серии TS-873AeU с 8 отсеками на базе Ryzen V

QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных, сетевых систем хранения данных, сегодня представила серию NAS TS-873AeU малой глубины, включая TS-873AeU и TS-873AeU-RP, с высокой производительностью с эффективным процессором AMD Ryzen Embedded серии V1000 V1500B с 4 ядрами/8 потоками, 2,20 ГГц. Серия доступна в моделях с 8 отсеками с одиночным и резервным блоком питания. Серия TS-873AeU подходит для решения ресурсоемких приложений и задач, таких как виртуальные машины, интенсивный многопользовательский доступ или гибридные облачные приложения, что делает его экономически эффективным устройством для предприятий, которые зависят от виртуализации или приложений VDI.

Серия TS-873AeU имеет небольшую глубину всего 297,4 мм, что делает ее отличным выбором для небольших стоек и сетевых шкафов. Пространство, сэкономленное за счет малой глубины конструкции, может значительно улучшить прокладку кабелей или вентиляцию. Серия TS-873AeU идеально подходит для гибкого развертывания и особенно подходит для установки в таких местах, как офисы, аудиовизуальные помещения, а также для таких приложений, как запись видеонаблюдения. Серия TS-873AeU оснащена двумя LAN-портами 2,5 GbE RJ45 с возможностью подключения 5 GbE с помощью объединения портов. Два слота M.2 PCIe Gen 3x 1 также доступны для включения кэширования SSD или пулов хранения SSD для повышения производительности или Edge TPU для распознавания изображений AI. Дополнительные функции NAS можно получить с помощью слота PCIe Gen3 x 8, например, для установки сетевых карт 25/10GbE, карт M.2 SSD NVMe или карт Fibre Channel.
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