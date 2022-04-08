QNAP представила сетевое хранилище NAS HS-264

QNAP представила бесшумный и легкий домашний NAS HS-264 для воспроизведения мультимедиа и потоковой передачи с двойным выходом HDMI 2.0 4K. Он разработан как мультимедийный центр для цифровых домов, HS-264 предоставляет различные приложения и утилиты (такие как QuMagie, Video Station, Music Station и Plex Media Server) для хранения и прослушивания фотографий, видео и музыки. HS-264 также поддерживает потоковую передачу мультимедиа Plex или потоковую передачу на Android TV, Apple TV, мобильные устройства и устройства DLNA.

Сетевое хранилище QNAP NAS HS-264 оснащено 4-ядерным процессором Intel Celeron N5105 и двумя портами 2,5GbE, которые обеспечивают высокую производительность и качество потоковой передачи, а двойной выход HDMI 2.0 (4K при 60 Гц) позволяет использовать HS-264 в качестве ПК для домашнего кинотеатра. Безвентиляторная конструкция с низким уровнем вибрации обеспечивает охлаждение и бесшумность HS-264, а также предотвращает накопление пыли.

Стоимость QNAP NAS HS-264 не раскрыта.