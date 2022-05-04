QNAP представила сетевое хранилище TS-h1886XU-RP R2 с 18 отсеками

QNAP Systems, ведущий новатор вычислительных, сетевых устройств, сегодня выпустила новую модель сетевого хранилища NAS корпоративного уровня, TS-h1886XU-RP R2 NAS, которая работает на QuTS hero, файловой системе на основе ZFS. Оснащенный процессором Intel Xeon D-1622 и памятью DDR4 с коррекцией ошибок (ECC) объемом 32 ГБ, TS-h1886XU-RP R2 обеспечивает надежную производительность серверного уровня, помогая предприятиям решать современные ИТ-задачи бизнеса, включая высокоскоростное централизованное хранилище файлов, шлюзы виртуализации, резервного копирования, аварийного восстановления и облачного хранилища.

TS-h1886XU-RP R2 служит гибридным устройством хранения данных с двенадцатью 3,5-дюймовыми отсеками для дисков SATA 6 Гбит/с и шестью 2,5-дюймовыми слотами для твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с. Он оснащен двухканальной памятью DDR4 ECC (с возможностью расширения до 128 ГБ), которая может обнаруживать и исправлять однобитовые ошибки, а также двойным резервным блоком питания для повышения надежности системы. Он имеет три слота PCIe, в одном из которых предустановлена ​​двухпортовая плата сетевого расширения 10GbE SFP+, поддерживающая высокопроизводительные протоколы RDMA (включая RoCE и RoCEv2), что значительно снижает нагрузку на ЦП и задержку приложений. Слоты PCIe поддерживают добавление высокоскоростных сетевых карт 25GbE, видеокарты начального уровня (поддерживает ускорение приложений с расширенным ИИ, таких как распознавание изображений), карты QM2 для добавления кэширования M.2 SSD или карты расширения SAS для подключения нескольких устройства расширения хранилища и достичь хранилища уровня PB. TS-h1886XU-RP R2 использует операционную систему QuTS hero на основе ZFS. Он также поддерживает встроенную технологию дедупликации и сжатия данных на уровне блоков для оптимального использования хранилища, более быстрой передачи данных и увеличения срока службы твердотельных накопителей.