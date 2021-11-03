QNAP представляет 8-портовый коммутатор 2.5GbE

QSW-1108-8T оснащен восемью портами 2.5GbE / NBASE-T RJ45, которые поддерживают скорости передачи 2.5G / 1G / 100M. Не требуя сложных настроек, QSW-1108-8T поддерживает автоматическое согласование, которое оптимизирует скорость передачи и производительность для каждого подключенного устройства, а его встроенный механизм управления обеспечивает плавную передачу сетевых пакетов. Он также имеет функцию обнаружения петель в сети, которая может автоматически блокировать закольцованные порты, чтобы сетевая среда быстро возобновила нормальную работу. QSW-1108-8T отличается безвентиляторной конструкцией для почти бесшумной работы. Уникальная вентилируемая конструкция способствует охлаждению при сохранении высокой производительности.