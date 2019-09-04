QNAP представляет QXG-10G2T-107, двухпортовый 5-скоростной сетевой адаптер

Компания QNAP Systems, Inc. представила новый QXG-10G2T-107, двухпортовый сетевой адаптер PCI Express (PCIe) 10GBASE-T / NBASE-T, который поддерживает 5 скоростей сети. Его можно установить на совместимом QNAP NAS или ПК с Windows / Linux со слотами PCIe 2.0 x4, предоставляя организациям или частным лицам гибкое и экономичное решение для подключения к сети 10 GbE.

QXG-10G2T-107 использует контроллер Ethernet Aquantia AQtion AQC107S, который поддерживает скорости сети 10/5 / 2.5 / 1 Гбит / с и 100 Мбит / с. Скорость передачи данных может достигать 5 Гбит / с при использовании кабелей CAT-5e или до 10 Гбит / с при использовании кабелей CAT 6, что позволяет полностью раскрыть потенциал QXG-10G2T-107.

Обе карты можно установить на NAS или ПК и поддерживать iSER (расширение iSCSI для RDMA), чтобы снизить нагрузку на процессор и оптимизировать производительность виртуализации VMware.