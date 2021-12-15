QNAP представляет первый 16-портовый управляемый оптоволоконный коммутатор QSW-M5216-1T

QNAP представила свой первый управляемый оптоволоконный коммутатор с 16 портами 25GbE, который представляет собой идеальное решение для модернизации магистральной сети SMB. Новый коммутатор оснащен шестнадцатью оптоволоконными портами 25GbE SFP28, одним портом 10GBASE-T и поддерживает управление через интуитивно понятный веб-интерфейс, он идеально подходит для обновления старых сетей с помощью высокоскоростной виртуализации хранилища и приложений искусственного интеллекта.

Оптоволоконный управляемый коммутатор QNAP QSW-M5216-1T обеспечивает пропускную способность 820 Гбит/с для использования в качестве основного коммутатора восходящей линии связи с серверами 25GbE / 100GbE и NAS в серверных комнатах или для подключения к коммутаторам 25GbE / 100GbE. Оптоволоконные порты 25GbE SFP28 обратно совместимы с 10GbE SFP + и 1GbE SFP, а порт 10GbE RJ45 совместим с технологиями Multi-Gigabit NBASE-T для поддержки пяти сетевых скоростей (10 Гбит / с, 5 Гбит / с, 2,5 Гбит / с, 1 Гбит / с и 100 Мбит / с).
Комментарии и отзывы QNAP QSW-M5216-1T
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