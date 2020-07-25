QNAP выпустила первый сетевой коммутатор 2.5 Gbe network QNAP QSW-1105-5T

Известный производитель сетевого оборудования компания QNAP выпустила свой первый сетевой коммутатор 2.5 Gbe network. Устройство призвана обеспечить баланс между производительностью и стоимостью. Коммутатор QNAP QSW-1105-5T 2.5 GbE оснащен пятью портами 2.5GbE RJ45 и предлагает простую установку и настройку Plug and Play. Коммутатор оснащен автоматическим распределением скорости передачи между подключенными устройствами для более плавной работы. Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу.

Стоимость сетевого коммутатора QNAP QSW-1105-5T 2.5GbE составляет 108 долларов.