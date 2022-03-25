QNAP выпустила сетевое хранилище TS-233 со встроенным NPU

TS-233 оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex A55 со встроенной памятью объемом 2 ГБ. Он может использоваться с 3,5-дюймовыми твердотельными накопителями SATA 6 Гбит/с и поддерживает ускорение шифрования AES-NI, обеспечивая безопасное и высокоскоростное резервное копирование, доступ к файлам и совместное использование. Благодаря встроенному процессору NPU, TS-233 также повышает производительность QNAP AI Core (механизм распознавания изображений на основе ИИ) для высокоскоростного распознавания лиц и объектов.
Qsync обеспечивает эффективную синхронизацию файлов между несколькими пользователями и устройствами. С мультимедийными приложениями, такими как QuMagie, Video Station и Music Station, пользователи QNAP NAS могут централизованно хранить и управлять всеми своими фотографиями, видео и музыкальными файлами. Кроме того, TS-233 поддерживает технологию ARM NEON, которая ускоряет обработку видео.