QNAP выпустила сетевое хранилище TS-233 со встроенным NPU

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных, сетевых и систем хранения данных, сегодня представила сетевое хранилище TS-233 с 2 отсеками, подходящее для домашних и офисных сред. Благодаря элегантному дизайну и бесшумному вентилятору TS-233 представляет собой экономичное устройство для централизованного хранения, резервного копирования, обмена файлами и мультимедиа, которое включает множество приложений NAS для повышения производительности и безграничных развлечений.

TS-233 оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex A55 со встроенной памятью объемом 2 ГБ. Он может использоваться с 3,5-дюймовыми твердотельными накопителями SATA 6 Гбит/с и поддерживает ускорение шифрования AES-NI, обеспечивая безопасное и высокоскоростное резервное копирование, доступ к файлам и совместное использование. Благодаря встроенному процессору NPU, TS-233 также повышает производительность QNAP AI Core (механизм распознавания изображений на основе ИИ) для высокоскоростного распознавания лиц и объектов.

Qsync обеспечивает эффективную синхронизацию файлов между несколькими пользователями и устройствами. С мультимедийными приложениями, такими как QuMagie, Video Station и Music Station, пользователи QNAP NAS могут централизованно хранить и управлять всеми своими фотографиями, видео и музыкальными файлами. Кроме того, TS-233 поддерживает технологию ARM NEON, которая ускоряет обработку видео.

Комментарии и отзывы QNAP TS-233
GIGABYTE анонсировала самый мощный мини-ПК в мире BRIX Extre…
GIGABYTE анонсировала самый мощный мини-ПК в мире BRIX ExtreКомпания GIGABYTE Technology, ведущий производитель материнских плат и видеокарт, объявила сегодня о выпу…
Morefine M6 — это карманный мини-ПК с процессором Celeron N5…
Morefine M6 — это карманный мини-ПК с процессором Celeron N5Morefine M6 — это мини-ПК с четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105, 8 ГБ/16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ/512 …
NVIDIA готовит подписку уровня GeForce NOW RTX 3080 на один …
NVIDIA готовит подписку уровня GeForce NOW RTX 3080 на один NVIDIA, похоже, готовится к запуску варианта подписки на один месяц для своего самого высокого уровня RTX…
Мировые поставки ПК выросли на 15% в 2021 году…
Мировые поставки ПК выросли на 15% в 2021 годуОжидалось, что продажи ПК упадут в 2021 году из-за продолжающейся глобальной нехватки чипов, но вместо па…
Сверхтихий мини-ПК AMD Radeon 5 4500U AMR5…
Сверхтихий мини-ПК AMD Radeon 5 4500U AMR5Производитель оборудования ACE представил новый мини-ПК в форме AMR5, предлагающий уникальный дизайн с во…
NVIDIA выпускает Clara Parabricks v3.7 на базе графического …
NVIDIA выпускает Clara Parabricks v3.7 на базе графического NVIDIA объявила о выпуске новой версии Clara Parabricks 3.7, обеспечивающей оптимизированные и ускоренные…
Выпущен портативный проектор Pluslane с автофокусом…
Выпущен портативный проектор Pluslane с автофокусомPluslane — это новый портативный FullHD проектор, способный проецировать изображение с диагональю от 50 д…
Google TV может добавить ограниченный режим для фильтрации к…
Google TV может добавить ограниченный режим для фильтрации кGoogle TV на самом деле не является заменой Android TV — это, по сути, обновленная оболочка, работающая п…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor