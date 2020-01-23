QNAP запускает двухъядерный NAS

Qnap представила сетевое хранилище TS-251D с двумя отсеками и двухъядерным процессором от Intel с частотой до 2,7 ГГц в паре с оперативной памятью 8 Гб. TS-251D включает порт Gigabit LAN и поддерживает накопители SATA 3 скоростью 6 Гбит/с. Устройство обеспечивает защиту конфиденциальных данных благодаря Intel AES-NI 256.

TS-251D обладает функциями транскодирования потоковой передачи мультимедиа в разрешении 4K. Устройство дает возможность расширить его с дополнительной картой, такой как QNAP QXG. Пользователи также могут приобрести пульт дистанционного управления QNAP RM-IR004 для удаленной навигации по меню.

Программное обеспечение S-251D App Center QNAP предлагает широкий спектр для инструментов для повышения производительности.