Qualcomm и Razer создают портативную игровую консоль

Qualcomm, похоже, сотрудничает с Razer в работе над новым игровым портативным комплектом разработчика, созданным на базе своего будущего процессора Snapdragon G3X. В просочившихся слайдах, опубликованных изданием VideoCardz, устройство называется «Комплект для разработки Snapdragon G3X Handheld Developer Kit», предполагая, что оно будет в первую очередь нацелено на разработчиков и производителей программного обеспечения, чтобы помочь им создать собственное программное обеспечение и оборудование на базе технологии мобильных игр Qualcomm. Наряду с этим VideoCardz также получила слайды с подробным описанием следующего флагманского процессора Qualcomm для смартфонов, Snapdragon 8 Gen 1. Название демонстрирует новый бренд Qualcomm для своих мобильных чипов, анонсированный в прошлом месяце.

Сообщается, что процессор будет производиться по 4-нм техпроцессу, с ЦП, который на 20% быстрее и на 30% энергоэффективнее, и графическим процессором, который на 30% быстрее и на 25% энергоэффективнее, чем модели предыдущего поколения. Другие характеристики портативного игрового устройства включают порт USB-C для аксессуаров, поддержку DisplayPort через USB-C, батарею емкостью 6000 мАч, веб-камеру 1080p и «невероятную эргономику и тактильные ощущения». Сообщается, что экран представляет собой OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Беспроводная связь включает 5G mmWave, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Вероятно, если комплект для разработчиков будет успешным, то вскоре такую консоль выпустят в продажу.