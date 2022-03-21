Qualcomm объявляет о создании нового фонда Snapdragon Metaverse Fund

Qualcomm представила новую программу, в рамках которой она инвестирует 100 миллионов долларов США в разработчиков и компании, участвующие в индустрии метавселенной. Новый фонд связан с другими проектами, включая платформы Snapdragon XR, XR Labs Europe и платформу разработчиков Snapdragon Spaces, последняя из которых также только что была передана Square Enix, поскольку студия работает над своим портфолио расширенной реальности (XR). Square Enix заключила партнерское соглашение с Qualcomm , чтобы начать разработку для этих дисциплин с использованием платформы разработчика Snapdragon Spaces XR. Это один из способов, с помощью которого Qualcomm уже начала создавать свою «экосистему» ​​для всего, что связано с метавселенной.

Фонд также может быть применен к тем, кто использует базовую технологию дополненной реальности ( AR ), необходимую для уникальных продуктов или услуг, не говоря уже об искусственном интеллекте, если это необходимо. Фонд Snapdragon Metaverse Fund, по-видимому, состоит из венчурного капитала от Qualcomm Ventures и новых грантов Qualcomm Technologies для разработчиков.