Qualcomm представила 5G-новинки в России

В ходе встречи с журналистами, компания Qualcomm поделилась своими планами и представила несколько новинок: процессор Snapdragon 888 Plus 5G, ускоритель Qualcomm 5G DU X100 Accelerator Card и платформу второго поколения для малых сот Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells. Руководство Qualcomm также заявило, что для получения всех преимуществ 5G-связи, необходимо активно задействовать миллиметровый диапазон радиоволн.

Новая мобильная платформа получила название Snapdragon 888 Plus 5G. Это флагманское ARM-решение, выполненное по 5 нм техпроцессу. Процессорная часть включает три кластера: одно ядро Cortex-X1 с увеличенной до 3.00 ГГц частотой, три ядра Cortex-A78 2.42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 1.8 ГГц. В состав чипсета также входит графика Adreno 660, цифровой сигнальным процессор Spectra 580, модем Snapdragon X60 5G и модуль связи FastConnect 6900.

Еще одно нововведение – использование 6-го поколения интеллектуального модуля Qualcomm AI Engine с производительностью до 32 TOPS, что на 20% лучше предыдущего. Заявлена также поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 5. Об использовании Snapdragon 888 Plus 5G в своих решениях уже подтвердили ASUS, Honor, Motorola, Vivo и Xiaomi.

Ускоритель Qualcomm 5G DU X100 Accelerator Card выполнен в виде встроенной PCIe-платы с одновременной поддержкой диапазонов Sub-6 и mmWave. Он устанавливается в стандартные серверы и разгружает ЦП, выполняя такие функции обработки низкочастотного сигнала 5G, как демодуляция, формирование диаграммы направленности, канальное кодирование и обработка сигнала Massive MIMO. Ускоритель, предназначенный для применения в публичных и частных сетях, даст операторам возможность увеличить общую емкость сети и полностью реализовать потенциал 5G.

Платформа второго поколения для малых сот Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) – первая в отрасли, которая поддерживает спецификацию 3GPP Release 16. Заявлена скорость до 8 Гбит/с в миллиметровом диапазоне и до 4 Гбит/с на участке до 6 ГГц. Платформа изготавливается по техпроцессу 4 нм, предлагает высокую энергоэффективность, производительность и надежность. Она предназначена для установки в проблемных с точки зрения питания (может получать энергию прямо по Ethernet), бюджета и размеров местах, внутри или вне помещений.

Руководство Qualcomm уверено, что вектор развития должен быть направлен именно на использование миллиметрового диапазона 5G, который позволит ведущим операторам массово нарастить емкость своих сетей, чтобы предлагать беспроводную связь с низкими задержками и гигабитными скоростями. Это поможет расширить сферу применения 5G в новых секторах, включая фиксированный беспроводной доступ, корпоративные сети, видеобезопасность, телемедицину, умные производства и города.Автор: Артем Костенко