Qualcomm представила чип Snapdragon AR2 Gen 1 для умных очков

Если вы следите за рынком высоких технологий, то множество раз слышали про очки дополненной реальности, которые сейчас являются скорее концептом, нежели реальным продуктом, но производители активно работают в этом направлении. Основное преимущество такого гаджета в том, что у пользователя остаются свободные руки — можно нести что-то и при этом смотреть на карту в дополненной реальности, получать дорожку субтитров при просмотре фильма в кинотеатре или получать перевод речи в режиме реального времени. И вчера компания Qualcomm официально представила новый процессор ​​Snapdragon AR2 Gen 1, который создавали специально для умных очков нового поколения — это очень интересная ниша, в которой пока что нет какого-то выраженного лидера.

Производитель заявил, что новый чип Snapdragon AR2 Gen 1 является достаточно энергоэффективным решением, которое легко справляется с поставленными задачами и позволяет без труда работать с контентом разного уровня сложности. Например, гаджет позволяет с комфортом прослушивать музыку со смартфона, если у очков есть встроенные динамики, позволяет выводить изображение в дополненной реальности, дабы следовать картам и не только. Вариантов использования нового чипа очень много, но для этого производителю нужно для начала реализовать софт, которого сейчас нет. И пока крупные компании не начали активно использовать чип для умных очков, говорить о возможностях чипа Snapdragon AR2 Gen 1 проблематично.