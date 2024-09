Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon X Plus

Как и обещали инсайдеры, сегодня на выставке IFA 2024 компания Qualcomm официально представила новый 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus, который будет крайне интересен в том числе производителям ноутбуков начального уровня. Этот чип занимает позицию ниже 12-ядерного Snapdragon X Elite и 10-ядерного Snapdragon X Plus, сохраняя ту же архитектуру, но заметно уступая в графической производительности. Это делает его идеальным выбором для бюджетных ноутбуков. 8-ядерный Snapdragon X Plus имеет на 12 МБ меньше кэша процессора (всего 30 МБ) и менее чем половину мощности графической подсистемы, что сказывается на производительности в играх и при работе с офисными приложениями.

В результате упрощённая графическая подсистема приводит к снижению графической производительности примерно на 50% (по данным тестов самих Qualcomm) и к 20% меньшей производительности в задачах, связанных с центральным процессором по сравнению с 12-ядерным Snapdragon X Elite. При этом производительность в повседневных задачах сопоставима с 10-ядерным X Plus. Важный момент — 8-ядерный Snapdragon X Plus поможет ещё больше снизить цены на ноутбуки по сравнению с другими процессорами ARM от Qualcomm, представленными в этом году. Например, производители могут выпустить свои решения по цене в 899 долларов, что крайне выгодно на фоне дорогих топовых решений за 1400 долларов и выше на той же платформе. Для школьников и студентов — идеальный выбор на самом деле, особенно если бюджет ограничен.