Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon X Plus

В результате упрощённая графическая подсистема приводит к снижению графической производительности примерно на 50% (по данным тестов самих Qualcomm) и к 20% меньшей производительности в задачах, связанных с центральным процессором по сравнению с 12-ядерным Snapdragon X Elite. При этом производительность в повседневных задачах сопоставима с 10-ядерным X Plus. Важный момент — 8-ядерный Snapdragon X Plus поможет ещё больше снизить цены на ноутбуки по сравнению с другими процессорами ARM от Qualcomm, представленными в этом году. Например, производители могут выпустить свои решения по цене в 899 долларов, что крайне выгодно на фоне дорогих топовых решений за 1400 долларов и выше на той же платформе. Для школьников и студентов — идеальный выбор на самом деле, особенно если бюджет ограничен.