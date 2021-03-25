Qualcomm выпустит игровую консоль на базе Android

Компания Qualcomm работает над созданием игровой консоли, которая будет работать под управлением Android и будет иметь дизайн, похожий на Nintendo Switch.

Запуск консоли ожидается в 2022 году. На изображении видно, что устройство очень сильно схожа на Nintendo Switch. Новая консоль от Qualcomm имеет съемные контроллеры с каждой стороны. Сама консоль похожа на укомплектованный смартфон, но только толще. Утверждается, что дополнительная толщина позволит процессору работать лучше и эффективнее, чем в смартфонах. то дополнительное пространство также позволяет установить большую емкость аккумулятора 6000 мАч, что значительно больше, чем у собственного аккумулятора Nintendo Switch на 4310 мАч. Qualcomm также добавит поддержку быстрой зарядки Quick Charge. Новинка также будет поддерживать вывод на дисплей, что позволяет подключать его к внешнему дисплею, например, к монитору или телевизору.

Qualcomm будет поставлять устройство с Android 12, а также с приложениями и сервисами Google.