Quantenna выпускает чипсет QSR10GU-AX Plus 802.11ax

Quantenna обновила свой набор микросхем QSR10GU-AX. QSR10GU-AX Plus одновременно поддерживает 8x8 MiMo в диапазоне 5 ГГц WIFI и 4x4 MiMo в диапазоне 2,4 ГГц. Устройства, которые еще не поддерживают 802.11ax, также лучше работают благодаря функции SuperTx.

Quantenna объявила, что QSR10GU-AX Plus, новое усовершенствованное решение, ориентированное на шлюзы и точки доступа на основе стандарта стандарта IEEE 802.11ax, теперь является выборкой для выбора клиентов. Основываясь на Quantenna-х новаторская платформа QSR10G-AX Wi-Fi, QSR10GU-AX Plus предлагает уникальные возможности, в том числе адаптивные 5 ГГц, SuperTx и ESP, обеспечивая значительный прирост производительности в различных домашних конфигурациях. QSR10GU-AX Plus может работать одновременно как в 8x8 MIMO в диапазоне 5 ГГц, так и в 4x4 MIMO в полосе 2,4 ГГц, поддерживая в общей сложности 12 потоков.