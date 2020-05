Польский разработчик All in продемонстрировал возможности новой ролевой игры Alaloth: Champions of the Four Kingdoms. Тизер предлагает ознакомиться с игрой. Созданием персонажа и игровые возможности.

Это ролевая игра действие которого происходит во времена средневековья. В роли героя или злодея игрок будет выполнять квесты, находить новые реликвии и секреты.

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms появится в этом году.