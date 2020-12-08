RX 6800 XT отлично себя показала в тестах

Относительно недавно компания AMD официально представила свою новую видеокарту AMD RX 6800 XT, которая у многих пользователей вызвала вопросы. Все же помимо официальных скриншотов о производительности новинки никакой информации больше нет, особенно если речь идет о реальной производительности. Теперь же тесты AMD RX 6800 XT появились — производитель делает ставку на достаточно производительный графический чип, который позволяет не переживать о частоте кадров в играх. Например, в некоторых проектах видеокарта выдает больше 200 кадров, что весьма впечатляюще на самом деле, особенно если речь идет о действительно сложных проектах. Другое дело, что драйвера пока что оптимизированы не под все игры, что вызывает некоторые проблемы.

Комментарии и отзывы AMD RX 6800 XT
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