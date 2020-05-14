Рабочая станция ASUS Pro E500 G6 предназначена для чипов Intel Xeon W-1200

Компания ASUS представила системную плату Pro WS W480-ACE и рабочую станцию на её основе Pro E500 G6, которая предназначена для профессионалов в сфере дизайна, фото, видео и других творческих профессий. Компьютер характеризуется десятиядерным процессором Intel десятого поколения серии Xeon W-1200 и возможностью установить до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 с ECC. Плата получила поддержку интерфейса Thunderbolt 3 (два разъёма USB Type-C), два сетевых Ethernet-порт (один с пропускной способностью 2,5 Гбит/с), поддержку нескольких видеокарт, традиционных жёстких дисков и твердотельных накопителей, а также три посадочных места для 5,25-дюймовых устройств.

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