Ради PlayStation 5 и Xbox Series X был переделан UE 4

Компания Epic Games посли официального анонса игровой консоли PlayStation 5 решила переделать движок Unreal Engine 4 ради того, чтобы дать возможность разработчикам использовать в полной мере преимущества твердотельного накопителя в играх. Дело в том, что многие разработчики пока что не совсем понимают, как можно использовать настолько быструю загрузку уровней и текстур, да и сам игровой движок тоже не совсем готов к таким скоростям. Теперь, после обновления движка, разработчикам будет гораздо проще оптимизировать свои игры, чтобы получать более высокую производительность в играх или при прогрузке кат-сцен. Видимо, грядет настоящая революция на рынке видеоигр, в которой игроки только выиграют. Теперь вопрос только в стоимости.