Раскрылись спецификации планшета Samsung Galaxy Tab Advanced 2

Появилась информация о пока еще не представленном официально планшете Samsung Galaxy Tab Advanced 2. Дисплей данной модели имеет размер 10,5 дюйма и разрешение 2560 на 1600 пикселей. Мини-компьютер собран на базе 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ, а также получит камеры – 12 МП и 8 МП. О дате выхода и стоимости устройства Samsung Galaxy Tab Advanced 2 пока не сообщается.