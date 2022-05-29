Раскрыты новые подробности игры The Lord of the Rings: Gollum

Игра The Lord of the Rings: Gollum должна выйти уже этой осенью - 1 сентября. Разработчики Daedalic Entertainment трудятся над игрой уже около трех лет. Студия опубликовала несколько изображений из игры с локациями из The Lord of the Rings. Раздвоение личности Голлума будет влиять как на игровой процесс, так и на сюжетные решения.

Голлум — один из самых интересных персонажей в мире «Властелина колец». Его история — важная часть эпопеи Толкина, но многие ее стороны еще не показаны в подробностях. С игрой «Властелин колец: Голлум» вы сможете посмотреть на события его глазами — со времен рабства в Темной Башне до жизни с эльфами в Лихолесье. Ваши решения и манера игры напрямую влияют на характер Голлума. В борьбе Голлума и Смеагола, его темной и светлой сторон, только от вас зависит, одержат верх злодейские намерения или же голос разума. Одно сознание, две личности — выбор за игроком.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Daedalic объявил, что версия для Nintendo Switch будет выпущена позже.

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