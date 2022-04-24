Раскрыты первые подробности операционной системе Android 14

Пока Google только тестирует Android 13, в сети появилась информация о подготовке большого релиза в 2023 году — Android 14 U. Это и неудивительно, ведь над большими обновлениями компания начнет работать намного раньше. Например, подобные записи для Android 13 были обнаружены летом 2021 года. На этот раз энтузиасты обнаружили в репозитории кода AOSP (Android Open Source Project) Gerrit новый документ, в котором говорится, что Google решила назвать версию Android 13 U Upside Down Cake. Это первое упоминание внутреннего кодового имени следующей версии Android.
Upside Down Cake — это «перевернутый» торт или торт — на дно формы укладывается фруктовая начинка, а после выпечки готовый торт переворачивается и сверху слой фруктов.
До сих пор подобные десерты использовались для внутренних или общедоступных имен Android:
- Android 1.5: Cupcake (кекс)
- Android 1.6: Donut (пончик)
- Android 2.0: Eclair (эклер)
- Android 2.2: Froyo (замороженный йогурт)
- Android 2.3: Gingerbread (пряники)
- Android 3.0: Honeycomb (соты)
- Android 4.0: Ice Cream Sandwich (бутерброд с мороженым)
- Android 4.1: Jelly Bean (жевательный)
- Android 4.4: KitKat (шоколадный батончик KitKat)
- Android 5.0: Lollipop (леденец на палочке)
- Android 6.0: Marshmallow (Зефир)
- Android 7.0: Nougat (нуга)
- Android 8.0: Oreo (сэндвич-печенье Oreo)
- Android 9: Pie (пирог)
- Android 10: Quince Tart (сладкий пирог)
- Android 11: Red Velvet Cake (Красный бархатный торт)
- Android 12: Snow Cone (мороженое в рожке)
- Android 13: Tiramisu (Тирамису)