Раскрыты первые подробности операционной системе Android 14

Пока Google только тестирует Android 13, в сети появилась информация о подготовке большого релиза в 2023 году — Android 14 U. Это и неудивительно, ведь над большими обновлениями компания начнет работать намного раньше. Например, подобные записи для Android 13 были обнаружены летом 2021 года. На этот раз энтузиасты обнаружили в репозитории кода AOSP (Android Open Source Project) Gerrit новый документ, в котором говорится, что Google решила назвать версию Android 13 U Upside Down Cake. Это первое упоминание внутреннего кодового имени следующей версии Android.

Upside Down Cake — это «перевернутый» торт или торт — на дно формы укладывается фруктовая начинка, а после выпечки готовый торт переворачивается и сверху слой фруктов.

До сих пор подобные десерты использовались для внутренних или общедоступных имен Android:

  • Android 1.5: Cupcake (кекс)
  • Android 1.6: Donut (пончик)
  • Android 2.0: Eclair (эклер)
  • Android 2.2: Froyo (замороженный йогурт)
  • Android 2.3: Gingerbread (пряники)
  • Android 3.0: Honeycomb (соты)
  • Android 4.0: Ice Cream Sandwich (бутерброд с мороженым)
  • Android 4.1: Jelly Bean (жевательный)
  • Android 4.4: KitKat (шоколадный батончик KitKat)
  • Android 5.0: Lollipop (леденец на палочке)
  • Android 6.0: Marshmallow (Зефир)
  • Android 7.0: Nougat (нуга)
  • Android 8.0: Oreo (сэндвич-печенье Oreo)
  • Android 9: Pie (пирог)
  • Android 10: Quince Tart (сладкий пирог)
  • Android 11: Red Velvet Cake (Красный бархатный торт)
  • Android 12: Snow Cone (мороженое в рожке)
  • Android 13: Tiramisu (Тирамису)
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