Раскрыты первые подробности операционной системе Android 14

Пока Google только тестирует Android 13, в сети появилась информация о подготовке большого релиза в 2023 году — Android 14 U. Это и неудивительно, ведь над большими обновлениями компания начнет работать намного раньше. Например, подобные записи для Android 13 были обнаружены летом 2021 года. На этот раз энтузиасты обнаружили в репозитории кода AOSP (Android Open Source Project) Gerrit новый документ, в котором говорится, что Google решила назвать версию Android 13 U Upside Down Cake. Это первое упоминание внутреннего кодового имени следующей версии Android.

Upside Down Cake — это «перевернутый» торт или торт — на дно формы укладывается фруктовая начинка, а после выпечки готовый торт переворачивается и сверху слой фруктов.

До сих пор подобные десерты использовались для внутренних или общедоступных имен Android: