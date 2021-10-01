Раскрыты системные требования Alan Wake Remastered для ПК Близится запуск игры Alan Wake Remastered и Remedy объявила системные требования для ПК-версии. По словам разработчиков, игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS и поддержку мониторов с соотношением сторон 21: 9. Близится запуск игры Alan Wake Remastered и Remedy объявила системные требования для ПК-версии. По словам разработчиков, игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS и поддержку мониторов с соотношением сторон 21: 9. Минимальные системные требования: Процессор: i5-3340 или Ryzen 3 1200

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX470

Оперативная память: 8 ГБ и выше

Операционная система: Win 10 64-битная Рекомендуемые системные требования: Процессор: i7-3770 или Ryzen 5 1400

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 5600XT

Оперативная память: 16 ГБ

Операционная система: Win 10 64-битная Релиз игры Alan Wake Remastered намечен на 5 октября 2021 года. Релиз игры Alan Wake Remastered намечен на 5 октября 2021 года. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Вчера 23:13 . Продукт - Alan Wake Remastered Комментарии и отзывы Alan Wake Remastered

OPUS: Echo of Starsong выйдет 1 сентября на ПК...

Игровая студия SIGONO INC - представила игру-головоломку OPUS: Echo of Starsong. Демоверсия игры уже дост... Игровая студия SIGONO INC - представила игру-головоломку OPUS: Echo of Starsong. Демоверсия игры уже дост...

Sony Interactive Entertainment приобретает студию разработки...

Sony Interactive Entertainment объявила о приобретении голландской студии Nixxes Software. Разработчик и... Sony Interactive Entertainment объявила о приобретении голландской студии Nixxes Software. Разработчик и...

Sony Закрыла сервера LittleBigPlanet на PS3 и PS Vita...

Sony навсегда закрыла онлайн-сервисы для игр LittleBigPlanet на PlayStation 3 и PS Vita после «продолжите... Sony навсегда закрыла онлайн-сервисы для игр LittleBigPlanet на PlayStation 3 и PS Vita после «продолжите...

В Dead by Daylight играет более 100 тысяч игроков одновремен...

За прошлые выходные Dead by Daylight побила новый рекорд по количеству одновременных игроков. В Steam был... За прошлые выходные Dead by Daylight побила новый рекорд по количеству одновременных игроков. В Steam был...

Riot Games скоро запустит свой собственный игровой лаунчер...

Вы устали от разработчиков игр, которые выпускают свои собственные лаунчеры, которые кажутся излишними? Ж... Вы устали от разработчиков игр, которые выпускают свои собственные лаунчеры, которые кажутся излишними? Ж...

Microsoft Flight Simulator получит новое обновление...

Studio Asobo подготовила к выпуску нового обновления для Microsoft Flight Simulator. Авиасимулятор Micros... Studio Asobo подготовила к выпуску нового обновления для Microsoft Flight Simulator. Авиасимулятор Micros...

Larian Studios выпускают пятый патч для Baldur's Gate 3...

Baldur's Gate 3 получает новый пятый патч, который должен выйти уже завтра, об этом сообщила студия Laria... Baldur's Gate 3 получает новый пятый патч, который должен выйти уже завтра, об этом сообщила студия Laria...