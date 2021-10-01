Раскрыты системные требования Alan Wake Remastered для ПК

Близится запуск игры Alan Wake Remastered и Remedy объявила системные требования для ПК-версии. По словам разработчиков, игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS и поддержку мониторов с соотношением сторон 21: 9.

Минимальные системные требования:

  • Процессор: i5-3340 или Ryzen 3 1200
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX470
  • Оперативная память: 8 ГБ и выше
  • Операционная система: Win 10 64-битная

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: i7-3770 или Ryzen 5 1400
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 5600XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Операционная система: Win 10 64-битная

Релиз игры Alan Wake Remastered намечен на 5 октября 2021 года.

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