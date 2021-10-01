Раскрыты системные требования Alan Wake Remastered для ПК
Близится запуск игры Alan Wake Remastered и Remedy объявила системные требования для ПК-версии. По словам разработчиков, игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS и поддержку мониторов с соотношением сторон 21: 9.
Минимальные системные требования:
- Процессор: i5-3340 или Ryzen 3 1200
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX470
- Оперативная память: 8 ГБ и выше
- Операционная система: Win 10 64-битная
Рекомендуемые системные требования:
- Процессор: i7-3770 или Ryzen 5 1400
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 5600XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Операционная система: Win 10 64-битная
Релиз игры Alan Wake Remastered намечен на 5 октября 2021 года.
Комментарии и отзывы Alan Wake Remastered
Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Вчера 23:13. Продукт - Alan Wake Remastered