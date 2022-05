Раскрыты системные требования игры The Quarry на ПК

Supermassive Games раскрыла как минимальные, так и рекомендуемые требования The Quarry для ПК. The Quarry — это интерактивная драма ужасов на выживание. Игроки возьмут на себя управление девятью персонажами, которые попытаются пережить ночь в одноименном летнем лагере Hacket Quarry, за которым охотятся сумасшедшие местные жители. The Quarry выходит в следующем месяце 10 июня для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: AMD FX-8350 или Intel i5-3570

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GTX 780 или Radeon RX 470

Хранилище: 50 ГБ свободного места

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: AMD Ryzen 7 3800XT или Intel i9-10900K

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA RTX 2060 или Radeon RX 5700

Хранилище: 50 ГБ свободного места