Рассекречен объектив Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RX D

В сети появились изображения и технические характеристики объектива Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RX D, который еще не был представлен официально. Итак, перед нами объектив для беззеркальных камер формата APS-С, который характеризуется фокусным расстоянием 17-70 мм (25,5-105 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения на APS-C – 79°55’-23°,00’, диафрагмой f/2,8-f/16, оптической схемой из 16 элементов в 12 группах, 9-лепестковой диафрагмой, стабилизатором, шаговым приводом автофокуса, минимальной дистанцией для фокусировки 0,19-0,39 м, максимальным увеличением 1:4,8-1:5,2, диаметром фильтра 67 мм, диаметром 74,6 мм, длиной 119,3 мм и массой 525 г.

Комментарии и отзывы Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RX D
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