Разборка Steam Deck выявила потенциальный недостаток портативной игровой консоли Valve

Портативная игровая консоль Steam Deck от Valve появилась в двух крупных видеороликах о разборке. В то время как общая сборка Steam Deck и ее индивидуальный процессор AMD получили положительное внимание, был один особенно заметный недостаток, связанный с батареей.

Valve дала понять в своем собственном видео «разборки» Steam Deck , что консоль представляет собой «хорошо спроектированную систему», и хотя будущие владельцы имеют право на ее ремонт, в нем особо указано, что в устройстве нет деталей, которые можно легко заменить обычному пользователю.

В видео показано что L-образную батарею из корпуса Steam Deck не так то просто вытащить. В то время как OEM-производители часто прибегают к использованию клея для установки батареи внутри устройства, шокирует то, как далеко зашла Valve в обеспечении того, чтобы батарея Steam Deck намертво была приклеена к корпусу.

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