Разборка Steam Deck выявила потенциальный недостаток портативной игровой консоли Valve

Valve дала понять в своем собственном видео «разборки» Steam Deck , что консоль представляет собой «хорошо спроектированную систему», и хотя будущие владельцы имеют право на ее ремонт, в нем особо указано, что в устройстве нет деталей, которые можно легко заменить обычному пользователю.
В видео показано что L-образную батарею из корпуса Steam Deck не так то просто вытащить. В то время как OEM-производители часто прибегают к использованию клея для установки батареи внутри устройства, шокирует то, как далеко зашла Valve в обеспечении того, чтобы батарея Steam Deck намертво была приклеена к корпусу.