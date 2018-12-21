Razer Turret for Xbox One стоит своих денег

2018-12-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Razer Turret for Xbox One; [110]
У комплекта Razer Turret for Xbox One появилась стоимость — всего 250 долларов. Если вы вдруг не знаете что это такое, я объясню — это комплект из клавиатуры, мышки и подставки под нее, который идет одним целым и позволяет вам играть на игровой консоли Xbox One мышкой. Это крайне удобно в шутерах, если вы не умеете играть с геймпадом, а таких очень много. За эти деньги вы получаете крутую механическую клавиатуру с RGB подсветкой и массой бонусов, плюс крутую мышку и все это работает без проводов. За 250 долларов комплект просто шикарный, очень стильно выглядит и конкурентов на рынке просто нет — это уникальный продукт, другого такого вы просто не купите. Так что да, это очень круто и интересно, хотелось бы уже попробовать что-то подобное. И, конечно, давайте тоже самое, только для PS4.


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