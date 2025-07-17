iPhone 16 Pro Max проиграл Nintendo Switch 2 в играх

iPhone 16 Pro Max вполне можно считать мощной игровой платформой — его чип A18 Pro способен запускать игры уровня AAA с достойной частотой кадров. Более того, как оказалось, флагман Apple смог выдержать конкуренцию с Nintendo Switch 2 в мобильном гейминге. Сначала может показаться, что новая консоль Nintendo выигрывает в графике и плавности, но если изучить ситуацию внимательнее, становится ясно, что Switch 2 добивается преимущества за счёт динамического понижения разрешения и повышенного энергопотребления. Дело в том, что iPhone 16 Pro Max, вне зависимости от того, подключён ли смартфон к зарядке, запускает Fortnite на максимальных настройках графики с разрешением 704p и стабильными 60 кадрами в секунду. Игра идёт ровно, но с оговоркой — изображение рендерится в пониженном разрешении.

Nintendo Switch 2 в режиме док-станции запускает Fortnite в разрешении до 1224p, а в портативном режиме — до 900p. Однако здесь стоит отметить, что консоль использует динамическое масштабирование разрешения — в сложных сценах разрешение может падать до 800p в док-режиме и 600p в портативном, то есть даже ниже, чем на iPhone. Это делается ради сохранения 60 FPS в наиболее нагруженных моментах. Потребление энергии у Switch 2 тоже выше — от 18 до 19 Вт в доке и около 9 Вт в портативном режиме. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max с чипом A18 Pro работает в пределах 4–5 Вт, что делает его в четыре раза энергоэффективнее. В итоге, по сырой производительности выигрывает Switch 2, но лишь с апскейлингом и прочими оговорками.