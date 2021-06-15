Razer готова отправить умную защитную маску в продажу

Несмотря на все ограничения и запреты, проблема с пандемией коронавируса никуда не делась. Пользователи на протяжении всего рабочего дня обязаны носить маски, доступ в некоторые заведения без использования медицинской маски просто запрещён, а это на самом деле не очень удобно и комфортно. Далеко не каждый хочет постоянно отправляться в магазин или аптеку для покупки новой стерильной маски, а многоразовых вариантов на рынке не так уж много. Благо, компания Razer планирует изменить данную ситуацию, выпустив свою многоразовую маску в продажу. Производитель заявил, что самое ближайшее время данное устройство поступит в магазины, а значит, пользователи смогут приобрести довольно стильное решение и пользоваться им на протяжении какого-то времени.

Стоит отметить, что в основе данной маски лежат специальные фильтры, которые способны пропускать исключительно чистый воздух, исключая попадание в дыхательную систему человека различных вирусов и микробов. То есть, это даже более продвинутое решение, чем обычная медицинская маска, купленная в аптеке. Также новая маска оборудована подсветкой, которую можно будет настраивать, там есть несколько вариантов регулировки для того, чтобы маска более комфортно сидела на вашем лице. К сожалению, пока что стоимость новинки производитель не называет, но нужно понимать что в период коронавируса данная новинка явно будет пользоваться повышенным спросом, так что и стоимость будет соответствующая.
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