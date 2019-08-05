Razer представил первый внедорожник для геймеров

NIO и производитель игрового оборудования Razer объявили о начале сотрудничества и представили первый совместный проект. Выпустили особую версию электрокара, внедорожник ES6 Night Explorer Limited Edition предназначенную для киберспортсменов. Окрашен в фирменные цвета Razer, оборудован тормозными суппортами зеленого цвета, украшен логотипом, наклейкой фирмы Razer, и огромной змеей на задних дверях. Дизайн включает в себя освещение Chroma Led и аудиосистему THX Spatial. Выйдет тиражом только 88 экземпляров. Внедорожник NIO ES6 Night Explorer Limited Edition может похвастаться мощностью 544 лошадиных силы, батарея на 84 кВт⋅ч и обещает разгон до 100 км / ч за 4,7 секунды. Razer, очень заинтересован в разработке электромобилей и вскоре может предложить электрические скутеры.