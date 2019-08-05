Razer представил первый внедорожник для геймеров

2019-08-05, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Внедорожник ES6 Night Explorer Limited Edition; [47]
NIO и производитель игрового оборудования Razer объявили о начале сотрудничества и представили первый совместный проект. Выпустили особую версию электрокара, внедорожник ES6 Night Explorer Limited Edition предназначенную для киберспортсменов. Окрашен в фирменные цвета Razer, оборудован тормозными суппортами зеленого цвета, украшен логотипом, наклейкой фирмы Razer, и огромной змеей на задних дверях. Дизайн включает в себя освещение Chroma Led и аудиосистему THX Spatial. Выйдет тиражом только 88 экземпляров. Внедорожник NIO ES6 Night Explorer Limited Edition может похвастаться мощностью 544 лошадиных силы, батарея на 84 кВт⋅ч и обещает разгон до 100 км / ч за 4,7 секунды. Razer, очень заинтересован в разработке электромобилей и вскоре может предложить электрические скутеры.


Комментарии и отзывы Внедорожник ES6 Night Explorer Limited Edition
Видеокарта XFX Radeon RX 5700 XT THICC2 ...
Видеокарта XFX Radeon RX 5700 XT THICC2 Совсем недавно в сети появились фото графического ускорителя XFX Radeon RX 5700 XT, а уже сегодня был рас...
Samsung Galaxy Note10 будет стоить 899 ф...
Samsung Galaxy Note10 будет стоить 899 фДва дня назад авторитетный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy...
Epic Games начинает серию Fortnite Champ...
Epic Games начинает серию Fortnite ChampEpic Games только что завершили Кубок мира по Fortnite, где 16-летний забрал домой 3 миллиона долларов в...
Youtube Premium позволит скачивать видео...
Youtube Premium позволит скачивать видеоYouTube Premium скоро позволит загружать видео в формате 1080p. YouTube Premium - это платная услуга, поз...
HTC будет транслировать приложения по бе...
HTC будет транслировать приложения по бе В этом году HTC предоставит Vive Focus Plus возможность осуществлять беспроводную потоковую передачу сод...
Новые уязвимости в стандарте WPA3...
Новые уязвимости в стандарте WPA3В стандарте WPA3 были обнаружены две новые уязвимости, позволяющие злоумышленникам получить доступ к сети...
Представлен бюджетный смартфон LG X2 (20...
Представлен бюджетный смартфон LG X2 (20Компания LG пополнила ассортимент бюджетных смартфонов X2 (2019), который в Европе и Северной Америке буд...
Представлен монитор ASUS VL279HE Eye Car...
Представлен монитор ASUS VL279HE Eye CarКомпания ASUS представила монитор VL279HE Eye Care, который выполнен в модном безрамочном дизайне. Новинк...


Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою ценуОбзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену
Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостерОбзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер
Обзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым AndroidОбзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым Android
Обзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАчОбзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАч
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 Pro 4/64GB. Смартфоны Lenovo возвращаются на российский рынокОбзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 Pro 4/64GB. Смартфоны Lenovo возвращаются на российский рынок
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor