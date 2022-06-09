Razer представила контроллер Kishi V2 нового поколения

Компания Razer представила контроллер Kishi V2 нового поколения. Современные смартфоны достаточно мощные, чтобы запускать все виды игр, например Genshin Impact.

Razer Kishi V2 — это игровой контроллер с интерфейсом USB-C, предназначенный для того, чтобы предоставить игровые возможности консольного уровня на смартфоне. Kishi V2 имеет целый ряд улучшений, по сравнению с первым поколением. Дизайн контроллера был полностью переработан и теперь идеально удерживает большинство популярных Android-смартфонов.

Благодаря включению соединения USB-C задержка сведена к минимуму, кроме того интерфейс позволяет выполнять сквозную зарядку. Добавлена специальная кнопка для создания снимков экрана и записи видео, а также кнопка запуска приложения Razer Nexus.

Razer Kishi V2 поставляется с адаптируемыми вставками для совместимости с некоторыми чехлами и защитными пленками.

Цена обновленного контроллера Razer Kishi V2 составляет 125,99 долларов.
Контроллер Xiaomi GamePad Elite Edition поддерживает Steam…
Xiaomi анонсировала новый контроллер GamePad Elite Edition для геймеров. Он поддерживает соматосенсорное …
Xiaomi представила кроссплатформенный контроллер Gamepad Eli…
Выпущен игровой контроллер Jio со сроком службы батареи до 8…
В Индии Jio представила совершенно новый игровой контроллер JIO. Он представляет собой беспроводной игров…
Мобильный профессиональный игровой контроллер GameSir X3 со …
Сегодня был представлен новый мобильный игровой контроллер GameSir X3 со встроенным кулером. GameSir X3 о…
SCUF Gaming выпустила настраиваемый контроллер SCUF Reflex…
Компания SCUF Gaming, создатель высокопроизводительных игровых контроллеров, сегодня выпустила настраивае…
HyperX выпустила беспроводной игровой контроллер Clutch…
HyperX, сегодня объявила о выпуске беспроводного игрового контроллера HyperX Clutch. Беспроводной контрол…
Представлена пасхальная коллекция контроллеров и аксессуаров…
Сегодня Xbox представил обновленную коллекцию контроллеров Xbox Spring 2022 посвященной Пасхе. В партнерс…
Razer представила контроллер Kishi V2 нового поколения…
Компания Razer представила контроллер Kishi V2 нового поколения. Современные смартфоны достаточно мощные,…
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытиемОбзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторовОбзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов
Обзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпадОбзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпад
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor