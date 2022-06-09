Razer представила контроллер Kishi V2 нового поколения

Компания Razer представила контроллер Kishi V2 нового поколения. Современные смартфоны достаточно мощные, чтобы запускать все виды игр, например Genshin Impact.

Razer Kishi V2 — это игровой контроллер с интерфейсом USB-C, предназначенный для того, чтобы предоставить игровые возможности консольного уровня на смартфоне. Kishi V2 имеет целый ряд улучшений, по сравнению с первым поколением. Дизайн контроллера был полностью переработан и теперь идеально удерживает большинство популярных Android-смартфонов.

Благодаря включению соединения USB-C задержка сведена к минимуму, кроме того интерфейс позволяет выполнять сквозную зарядку. Добавлена специальная кнопка для создания снимков экрана и записи видео, а также кнопка запуска приложения Razer Nexus.

Razer Kishi V2 поставляется с адаптируемыми вставками для совместимости с некоторыми чехлами и защитными пленками.

Цена обновленного контроллера Razer Kishi V2 составляет 125,99 долларов.