Razer выпускают новую игровую гарнитуру Kaira Pro для Xbox

Razer анонсировала выпуск Kaira Pro, высокопроизводительной беспроводной игровой гарнитуры для Xbox Series X | S с новейшими аудиотехнологиями Razer, отмеченными наградами, которые обеспечивают новый уровень воспроизведения звука на консолях Xbox следующего поколения.

В гарнитуру установлены 50 мм фирменные драйверы Razer TriForce Titanium и микрофон HyperClear Supercardioid. Подключение гарнитуры можно будет осуществить через Xbox Wireless или специальный Bluetooth 5.0 адаптер. Kaira Pro обеспечивает потрясающий звук и четкую голосовую связь как при игре на Xbox Series X | S, так и для набирающего популярность облачного гейминга. С Razer Kaira Pro геймеры могут использовать новую высококачественную многофункциональную гарнитуру на таких устройствах как Xbox Series X | S, PC и Android смартфоне .

Основные характеристики:

Наушники

- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
- Сопротивление: 32 Ом при 1 кГц
- Чувствительность (@ 1 кГц): 108 дБ
- Драйверы: 50 мм, с неодимовыми магнитами
- Внутренний диаметр амбушюр: ширина 56 мм / длина 67 мм
- Тип подключения: напрямую к Xbox / через беспроводной адаптер Xbox для Windows 10
- Диапазон беспроводной связи: 10 метров
- Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц / 5 ГГц
- Срок службы батареи: до 15 часов (с Chroma Lighting) / 20 часов (без Chroma Lighting)

Микрофон

- Частотный диапазон: 100-10 000 Гц
- Отношение сигнал / шум:> 60 дБ
- Чувствительность (1 кГц): -54 ± 3 дБ
- Схема захвата: однонаправленный

Комментарии и отзывы Razer Kaira Pro
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