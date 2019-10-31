Razer выпустила геймпад Razer Junglecat

Razer представила геймпад, который подходит как для смартфонов, так и для персональных компьютеров.

Razer Junglecat состоит из двух частей и крепится по бокам смартфона.

К тому же половинки можно соединить, как те же Joy-Con, получив более классический геймпад для игры на компьютере.

Junglecat работает только с Android и Windows, подключаясь по Bluetooth. Геймпад живет до 100 часов благодаря технологии Bluetooth Low Energy, которая работает на устройствах с Android 7.0, а также Windows 8.1 и выше.