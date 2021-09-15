Razer выпустила игровой контроллер Wolverine V2 Chroma

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, объявил о выпуске самого совершенного контроллера в истории - Wolverine V2 Chroma.

Контроллер можно использовать на консолях Xbox Series X/S и Xbox One, а также на ПК. Razer Wolverine V2 Chroma оснащен тактильными кнопками Razer Mecha-Tactile Action Buttons и D-Pad для сверхбыстрого срабатывания и отклика шести дополнительных многофункциональных кнопок (2 верхних бампера и 4 задних триггера).

Срок службы каждой кнопки составляет 3 миллиона нажатий для большей надежности и уменьшенного расстояния срабатывания на 0,65 мм - на 35% меньше, чем у обычного мембранного контроллера - каждая кнопка точно настроена для большей точности, чтобы продемонстрировать ваш истинный игровой потенциал.

Выберите подходящий инструмент для работы и легко замените прилагаемые колпачки для стиков в зависимости от вашего стиля игры и эргономических предпочтений. Переключение двух ползунковых замков на нижней стороне контроллера значительно сокращает расстояние перемещения основных триггеров - преимущество, которое позволяет вам спамить команды с большей скоростью. Контроллер получил L-образный дизайн и опоры на рукоятках из полностью нескользящего покрытия.

Контроллер Wolverine V2 Chroma является основой новой концепции Razer "Подключайтесь. Соревнуйтесь. Побеждайте.", направленной на демонстрацию конкурентных преимуществ при игре на консоли с продуктами семейства Razer. Загрузите приложение Razer Controller Setup для Xbox, чтобы настроить контроллер в соответствии со своим стилем игры.

Razer Wolverine V2 Chroma уже доступен на Razer.com, магазинах Razer и в других точках продажи Razer по цене 149,99 долларов.