Razer выпустила мобильный игровой контроллер в стиле Nintendo Switch

Компания Razer выпустила контроллер Junglecat, разработанный как для Android-смартфонов так и для ПК.

Новинка состоит двух половинок со стиками, крестовинами и «бамперами». Вы можете прикрепить его к боковым сторонам прилагаемого чехла для смартфона, а затем подключить телефон к чехлу. Или вы можете прикрепить контроллеры к специальному держателю использовать как самостоятельный контроллер. Геймпад подключается по Bluetooth и совместим со смартфонами под управлением Android 7.0 и выше.

В комплекте идут три футляра для смартфонов разных типов. Junglecat имеет 100 часов автономной работы и USB-C для зарядки. Контроллер оценен в $ 100.