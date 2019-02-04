Размельчитель листьев Worx 13 Amp

Компания Worx выпустила электрический листовой размельчитель Worx 13 Amp.

Превратите ваши мертвые листья в богатый витаминами компост и измельчайте с помощью электрического размельчителя Worx 13 Amp. Эта машина использует мощный 13,0-амперный двигатель для размельчения до 53 галлонов листьев каждые шестьдесят секунд. Кроме того, электрический измельчитель листьев удаляет лишний мусор и скидывает прямо в мешок. Он также работает с бумажными и пластиковыми пакетами. Система измельчения без лезвий Flex-a-Line предлагает впечатляющее соотношение размалывания 11:1.

Благодаря системе охлаждения двигателя с чистым воздухом аппарат сводит пыль к минимуму. Компонент измельчителя, не требующий применения инструментов, легко подключается к прочной подставке. Кроме того, отверстие для мусора находится на эргономичной высоте. Стоимость аппарата составляет 120 долларов.