Разницы между PlayStation 5 и на Xbox Series X нет

Разработчики видеоигр уже приступили к созданию своих проектов для новых консолей и оказалось, что на деле разница в производительности, а она все же есть, не скажется на конечном результате. Более того, крупные издатели уже заявили, что они планируют выпускать игры, которые на PlayStation 5 и на Xbox Series X будут выглядеть и ощущаться абсолютно одинаково, так как разница в производительности между двумя консолями только на бумаге, а на деле ее просто не заметить. Более того, это говорит нам о том, что на момент релиза новой консоли можно будет смело брать любую из них для тех проектов, которые выходят сразу на всех платформах. Так как разницы в картинке не будет, а значит, можно брать то, что больше импонирует по опыту использования.